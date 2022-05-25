ابو رغيف :العراق بات يمتلك منسوبا متزايدا من الاعلاميين

2022/05/25 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد د.نوفل ابو رغيف الوكيل الاقدم

لوزارة الثقافة والسياحة والاثار أن

مهنة الإعلام تمثل مهمةً نبيلةً وهي

مسؤوليةٌ خطيرةٌ ومركبة تستدعي امتلاكَ

أدوات هذه المهنة واشتراطاتها لمن يخوض

غمار العمل الاعلامي

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