2022/05/25 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو مجلس النواب، هادي السلامي، اليوم الاربعاء، بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء علي المتظاهرين، واحالة المقصرين للمحاكم المختصة.وقال السلامي في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، إن “التعسف و الاعتداء على المتظاهرين مخالفة للدستور والقانون”.واضاف “هو تصرف مرفوض و على وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات وفتح تحقيق واحالة المقصرين للمحاكم […]

ظهرت المقالة بعد الاعتداء على المتظاهرين..



السلامي يطالب بفتح تحقيق واحالة المقصرين للمحاكم المختصة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاعتداء على المتظاهرين.. السلامي يطالب بفتح تحقيق واحالة المقصرين للمحاكم المختصة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاعتداء على المتظاهرين.. السلامي يطالب بفتح تحقيق واحالة المقصرين للمحاكم المختصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).