دعماً لشريحة الطلبة المتميزين.. التعليم العالي تعلن ضوابط قبول للدراسة في الجامعات العراقية والدراسة خارج العراق

2022/05/25 | 21:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الأربعاء، ضوابط قبول الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الإنكليزية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة خبر برس، أنه دعماً لشريحة الطلبة المتميزين، وحرصاً على تمكينهم من تحقيق طموحهم العلمي في الدراسة الجامعية، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث قناة لقبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية في الجامعات العراقية والدراسة خارج العراق.

وأوضحت، أن قرار هيئة الرأي الذي صادق عليه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، نص على فتح قناة خاصة لهذه الشريحة ضمن القبول المركزي، وأوضحت ضوابطها أن الطلبة المشمولين بها يحق لهم التقديم على قنوات القبول المركزي العام وقناة المتميزين، فيما يتمتع الطالب بامتياز واحد فقط، في حال كونه من ذوي الشهداء أو أبناء الأساتذة أو المتميزين مع سريان إمكان نقله بين المحافظات في الجامعات الحكومية إذا كان من أبناء الأساتذة، فضلا على تخفيض أجور الدراسة بنسبة 50% في حال قبول الراغبين من هؤلاء الطلبة في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.

وتضمّن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول هذه الشريحة في الجامعات الحكومية والأهلية والدراسة خارج العراق على وفق التفصيل الآتي:

أولا: القبول المركزي في الجامعات الحكومية:

المجموعة الطبية

– نسبة القبول 10% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بثلاث درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول

المجموعة الهندسية

– نسبة القبول 10% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بأربع درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول

التخصصات كافة

– نسبة القبول 10% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.

ثانيا: القبول العام في الجامعات والكليات الأهلية:

تخصص الطب

– نسبة القبول 10% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم 85%

خصص طب الأسنان والصيدلة والتخصصات الطبية والصحية الساندة.

– نسبة القبول 20% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم 75%

التخصصات الأخرى

– نسبة القبول 20% من خطة القبول.

– الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا المعتمدة لسنة القبول وبما لا يقل عن 60%.

ثالثا: الدراسة خارج العراق في الجامعات المعتمدة:

– معدل فتح الملف لدراسة الطب 85%.

– معدل فتح الملف لدراسة طب الأسنان والصيدلة 75%.

– معدل فتح الملف للتخصصات الأخرى أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للمعدلات المعتمدة لسنة القبول.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لموسم القبول في الجامعات للعام الدراسي 2022 -2023 في ضوء المحددات والسياقات القانونية والاجراءات الفنية التي يتكفل بتوضيحها دليل الطالب الخاص بالاستمارة الإلكترونية المعتمدة.

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