مصدر امني يصدر توضيحا حول اعتقال شخص من زيونة بدون مذكرة قضائية وتقتاده لجهة مجهولة

2022/05/25 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر… توضيح تم تداول خبر قوة من النجدة تعتقل شخص بدون مذكرة قضائية وتأخذه الى جهة مجهولة ضمن منطقة زيونة الحقيقة ورد اتصال الى مركزية النجدة من شخص يدعي خطف ابنه وكان متفق مع الخاطفين ان يلتقوا بالقرب من رضا علوان في زيونة تم تجهيز فريق من النجدة ونصب كمين واثناء ملاحظته بالقرب من احد […]

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