إحباط محاولات لسرقة النفط من 7 مواقع وضبط 15 عجلة للمهربين

2022/05/25 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء(25 آيار 2022)، إحباط عمليات لسرقة النفط في 7 مواقع وضبط 15 عجلة معدة للتهريب بمحافظات مختلفةوذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان ، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط مواقع نفطية عدد (7) تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، حيث تم العثور بداخل المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات بغداد وديالى والبصرة". وفي سياق آخر، تمكنت المفارز أعلاه من "إحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظتي واسط وذي قار، وكذلك من ضبط عجلات عدد (15) مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وديالى وكربلاء المقدسة وكركوك ونينوى".وأشارت الوكالة في بيانها، أنه "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

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