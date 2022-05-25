2022/05/25 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر مصدر امني، اليوم الاربعاء، توضيحا حول اعتقال شخص من زيونة بدون مذكرة قضائية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم تداول خبر ( قوة من النجدة تعتقل شخص بدون مذكرة قضائية وتأخذه الى جهة مجهولة ضمن منطقة زيونة)، ولكن الحقيقة هي ورد اتصال الى مركزية النجدة من شخص يدعي خطف ابنه وكان […]

ظهرت المقالة توضيح من مصدر امني حول اعتقال شخص من زيونة بدون مذكرة قضائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من مصدر امني حول اعتقال شخص من زيونة بدون مذكرة قضائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من مصدر امني حول اعتقال شخص من زيونة بدون مذكرة قضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).