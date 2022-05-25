بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة

2022/05/25 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة

المستشارين الإقتصاديين (الحكوميين)،

بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون

الدعم الطاريء للأمن الغذائي.

غير أنّ هذا التأييد لم يأت

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