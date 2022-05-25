وزير التخطيط يؤكد عزم الوزارة إجراء التعداد العام للسكان والمساكن.. العام المقبل

2022/05/25 | 22:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

اعلن وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الاربعاء، توفير تخصيصات إجراء التعداد السكاني فيما كشف عن الخطوة المقبلة.

وبحسب البيان الوزاري، تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، أن وزير التخطيط جدّد خلال ترأوسه اجتماعاً مشتركاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد، حضره رئيس هيئة الإحصاء في اقليم كردستان، سيروان محمد، تأكيده على عزم الوزارة إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل ٢٠٢٣”.

ولفت بتال، الى “نجاحه في تأمين الجانب المالي للتعداد، بعد أن كان هذا الجانب يمثل عقبة تسببت في تأخير تنفيذه، وإن الاجراءات الجديدة تمثلت بتحويل التعداد الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة، وبالتالي أصبح بالإمكان توفير التخصيصات المالية المطلوبة”.

كما أكد “الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع التعداد العام للسكان، لاسيما فيما يتعلق بضمان عدالة توزيع الثروات، وفق الحجوم السكانية الدقيقة للمحافظات.



مضيفا ان “التحضيرات ستتواصل بالتنسيق مع اقليم كردستان وجميع المحافظات، والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية، مؤطرة بتوقيتات زمنية حاكمة، لجميع مراحل تنفيذ التعداد”.

فيما أعلن بتال، “الخطوة المقبلة ستتمثل بإجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، إضافة الى أعمال أخرى تتعلق بانشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الادارية، واستكمال إجراءات توفير الأجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والأساسية”.

ووجه الوزير، بـ”مضاعفة ساعات العمل، وتسهيل جميع الإجراءات، من أجل توفير بيئة مثالية لإجراء التعداد العام للسكان في موعده المقترح في شهر تشرين الاول 2023″.

وختم البيان، ان “الاجتماع ناقش عدد من القضايا المهمة، ذات الصلة باجراء التعداد السكاني”.

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