كييف تعتبر اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي

2022/05/25 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأربعاء، باقتراح موسكو، رفع العقوبات المفروضة عليها، إثر حربها على أوكرانيا، لتجنّب أزمة غذائية عالمية معتبرًا أنه "ابتزاز".

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