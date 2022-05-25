الطيران العراقي يوجه ضربة جوية لمواقع داعش جنوب كركوك

2022/05/25 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني في كركوك، اليوم الأربعاء، بتوجيه طيران القوة الجوية، ضربة استهدفت مواقع داعش جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طيران القوة الجوية العراقية نفذ ضربة جوية على وكر لعصابات داعش الارهابية في اطراف تلال حمرين قرب قرية السلماني التابعة لناحية الرشاد".

وأضاف ان "قوة من جهاز مكافحة الارهاب قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج كركوك دخلت باتجاه موقع القصب لمعالجة الامر ميدانيا".

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