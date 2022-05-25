2022/05/25 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد وفاة صاحبه جون غراي أمضى غريفريارس بوبي السنوات الـ14 التالية في حراسة قبره، من دون أن يغادره إلا لتناول الطعام مرة واحدة في اليوم، حتى وفاته في 14 يناير/كانون الثاني 1872.بدأت القصة حين أصبح رجلٌ كبير السن من العاصمة الأسكتلندية إدنبره، ويُدعى جون غراي، حارساً ليلياً بالشرطة في أواسط خمسينيات القرن […]

ظهرت المقالة مات صاحبه، فبَقيَ حارساً على قبره طيلة 14 عاماً!..



ما هي قصة غريفريارس بوبي؟ أولاً على ايرث نيوز.

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