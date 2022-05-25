قوة مشتركة تقتل احد عناصر داعش في الموصل

2022/05/25 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل قوة من قيادة عمليات نينوى للحــ شد الش عـبي بالاشتراك مع القوات الامنية تتمكن من قتـ،، ـل احد عناصر د١عـ ـش وتحاصر مجموعة اخرى في قرية وانة في الموصل ” سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

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