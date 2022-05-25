بالتنسيق مع كردستان.. التخطيط تعلن اولى خطوات التعداد السكاني في العراق

2022/05/25 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط العراقي خالد بتال

النجم، اليوم الأربعاء، نجاحه بتأمين

الاموال اللازمة لإجراء التعداد العام

للسكان قبل نهاية العام الجاري، مشيراً

الى الشروع بأولى خطوات التعداد عبر

إجراء "تعداد تجريب

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