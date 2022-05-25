نائب محافظ كربلاء يكشف عن ضغوط سياسية وراء زيادة الهجرة إلى المحافظة (فيديو)

2022/05/25 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي

الميالي وزير الداخلية عثمان الغانمي

[http://www.non14.net/147536] مسؤولية مساعدة اشخاص

مدانين بقيود جنائية مختلفة ومنها

اخلاقية بمنحهم استثناءات لنقل قيود

نفوسهم ال

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