العراق: آخر البيانات والمعطيات الرئيسة (نيسان 2022)

2022/05/25 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

(كما وردت في المصادر المذكورة في

المقال، بدون أيّ تحليل، أو تعليق

عليها)

أوّلاً: البيانات والمعطيات الإقتصادية

1- بيانات حجم الصادرات والعائدات

المالية النفطية

- معد

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