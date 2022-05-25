2022/05/25 | 22:26 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
عماد عبد اللطيف سالم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: آخر البيانات والمعطيات الرئيسة (نيسان 2022)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عماد عبد اللطيف سالم
(كما وردت في المصادر المذكورة في
المقال، بدون أيّ تحليل، أو تعليق
عليها)
أوّلاً: البيانات والمعطيات الإقتصادية
1- بيانات حجم الصادرات والعائدات
المالية النفطية
- معد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: آخر البيانات والمعطيات الرئيسة (نيسان 2022)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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