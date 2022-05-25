2022/05/25 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ عملية عسكرية جديدة على الحدود الجنوبية لبلاده تكهنات حول الأهداف المحتملة، مع ظهور بلدة تل رفعت السورية كهدف أساسي لأي عملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية تركية متوقعة في سوريا تثير التساؤلات حول أهدافها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية تركية متوقعة في سوريا تثير التساؤلات حول أهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).