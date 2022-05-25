الجوية يتخطى النجف في مباراة مؤجلة بالممتاز

2022/05/25 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتغلب القوة الجوية على ضيفه النجف مساء اليوم الأربعاء بنتيجة (2-1) في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من الدوري الممتاز.افتتح حمادي أحمد التسجيل للقوة الجوية في الدقيقة 20، وأدرك علي قاسم التعديل للنجف عند الدقيقة 28.وأضاف أحمد لفتة الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 77 من زمن المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي، وسط حضور جماهيري متوسط. بهذا الانتصار رفع القوة الجوية رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الرابع، فيما ظل النجف سابعا برصيد 51 نقطة.

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