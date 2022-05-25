الاطاحة بإرهابي ومحاصرة مجموعته بالموصل

2022/05/25 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بالاطاحة بارهابي ومحاصرة مجموعته بالموصل

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الامنية تمكنت من قتـل احد عناصر داعـش".

وبين أن "القوة حاصرت مجموعة اخرى في قرية وانة في الموصل".

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