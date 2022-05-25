الخارجية الأوكرانية: ليست لدينا “شروط مسبقة” لاستئناف المفاوضات مع روسيا

2022/05/25 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن كييف ليست لديها “شروط مسبقة” لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: “لا أتصور أي لقاء مع أي شخص من روسيا، باستثناء رئيس روسيا”، مشيرا إلى أنه مستعد للاجتماع فقط إذا كان موضوع النقاش هو وقف النزاع.وفي شهر أبريل […]

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