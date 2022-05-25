استطلاع: ثلثا البريطانيين يرون ضرورة استقالة جونسون بسبب فضيحة حفلات الإغلاق

2022/05/25 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلثا البريطانيين (65٪) إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن يستقيل بسبب نتائج تقرير "سو جراي" في فضيحة حفلات الحكومة أو "بارتي غيت"، وفقًا لاستطلاع سريع أجرته سافانتا كومريس.

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