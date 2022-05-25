2022/05/25 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V_iqYMmAq60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا النظام جلب للعراقيين حرية الرأي والتعبير | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذا النظام جلب للعراقيين حرية الرأي والتعبير | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).