2022/05/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام هلوسة – سعيد ياسين موسى الحصة في حياة العراقيين أول مرة عرفناها بالحصة التموينية،بعدها حصة في الكلام والرأي ،بعدها حصة في الوظيفة، وهكذا حصة في الموازنة، وحصة المكون والطائفة، طبعا لا أتحدث عن الحصة السياسية أبدآ،تحولت بدورها الى العوائل، تحاصصنا و تنازعنا “تكافشنا” وذهبت ريحنا فضعفاء.{ { { { الحصة في حياة العراقيين […]

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