2022/05/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب طفلاً في إبتسامته – قاسم حسين صالح هل يؤمن بالله؟ وما فلسفته؟ قلت له: انك متمرد على الموت وتعرضت الى مواقف كثيرة كان يمكن أن تموت في واحد منها.اجاب : كنت انجو من الموت باستمرار،واعتقد ان هناك قوة تحرسني.– وهل تؤمن بالله ؟ + لدي يقين بوجود قوة خارجية تحرسني ، وهي […]

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