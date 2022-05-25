2022/05/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا للهول ..الكهرباء تصرّ على إبقاء الحال – سحبان فيصل محجوب قبل أيام قليلة فوجئنا بتصريح تلفازي صادم على لسان المسؤول الأول لقطاع الكهرباء تضمن ما يفيد بأن (العراق به حاجة إلى استيراد الغاز الإيراني لمدة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة) .إن صحت هذه التقديرات فهي إشارة عجز واضحة لعموم قطاع الطاقة […]

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