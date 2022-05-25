حادث سير يتسبب باصابة 4 اشخاص على طريق “دلي عباس” في ديالى

2022/05/25 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق “دلي عباس” في ديالى.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “إصيب 4 مدنيين بينهم حالة حرجة في حادث سير على طريق دلي عباس شرق بعقوبة بمحافظة ديالى”.

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