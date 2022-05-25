الفن - اللغة التي يفهمها الكل والبعض ولا أحد - - عثمان بوتات

2022/05/25 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عثمان_بوتات وجد الفن أمام تعددية في مفاهيمه، فكان يشار به إلى كل نشاط منتج يتسم بسمة جمالية، ولم يستقل بذاته إلّا في القرن 18 مع هيغل وكانط...



وفقط بعد هذه الفترة سيتم اعتباره عمل حر قائم على وعي عقلاني محض، وغير خاضع لأيّة ضرورة طبيعية أو غاية ارتزاقية...



وعلى الرغم من هذا، فالفن لم ينفصل عن سمته الجمالية.



فعلم الجماليات (الأستيطيقا Aesthetics) الذي عرف أول مرة تحت اسمه هذا مع بومارتن ثم هيغل وكانط، ......





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