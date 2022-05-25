ضربة جوية تستهدف وكرا لداعش في تلال حمرين جنوب كركوك

2022/05/25 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر طائرات القوة الجوية توجه ضربة استهدفت وكرا لداعش في اطراف تلال حمرين جنوب كركوك لغاية الان لم يعرف حجم الخسائر التي خلفتها الضربة

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