2022/05/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزبان الكرديان يتحدّثان عن أرضية مناسبة للتعاون وحلّ المشكلات الإطار: حراك نيابي لعقد جلسة مكتملة النصاب الأسبوع المقبل لتسمية رئيس الجمهورية بغداد – عبد اللطيف الموسوي اربيل – فريد حسن افادت تسريبات بقيادة الإطار التنسيقي حراكا نيابيا لعقد جلسة مكتملة النصاب خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه لتسمية رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الاطار يمتلك […]

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