2022/05/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: زيادة في ساعات التجهيز مقارنة بالعام الماضي بناء محطات شمسية لإنتاج 2500 ميغا واط بغداد – قصي منذر أعلنت وزارة الكهرباء امس الأربعاء، زيادة في انتاج الطاقة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط، واشارت الى ان ساعات التجهيز جيدة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إنه (لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، على العكس […]

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