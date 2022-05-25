2022/05/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تدعو إلى شمول أسرى حرب الكويت بحقوق تقاعدية بغداد – ابتهال العربي دعت وزارة الدفاع هيئة التقاعد الوطنية إلى شمول أسرى حرب الخليج الثانية 1991 بالراتيب التقاعدي وحسب وثيقة تلقتها (الزمان) امس إن( الوزارة وجهت كتــــــاباً رسمياً إلى هيئة التقاعد الوطنية من أجل رفع الظلم عن هذه الشريحة).وبحسب الوثيقة فقد أوعز وزير الدفاع […]

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