2022/05/25 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s6d2uX66hx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اليوم العالمي للتنوع".. في مهرجان خاص بأربيل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "اليوم العالمي للتنوع".. في مهرجان خاص بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).