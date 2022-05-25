2022/05/25 | 23:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bYYrj9Vo-6g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نظراً لتهديده العراق والمنطقة.. دعوات حكومية لإغلاق مخيم الهول | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نظراً لتهديده العراق والمنطقة.. دعوات حكومية لإغلاق مخيم الهول | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).