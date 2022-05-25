السويد: المحادثات مع تركيا ستزيل أي سوء تفاهم

2022/05/25 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون: إن دبلوماسيين من بلادها سيناقشون مطالب تركية خلال اجتماعات في أنقرة، الأربعاء، بهدف حل التحفظات التركية بشأن مساعي السويد وفنلندا للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وأضافت: بالطبع سنتطرق إلى القائمة ونناقشها ونفند عدداً من الأمور التي لم تكن واضحة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية والتصريحات من مناطق أخرى.



وتابعت: «من الواضح أن الأمر يتعلق على سبيل المثال بالأماكن التي نرسل إليها مساعداتنا المالية وأننا نبيع أسلحة.



لا نرسل أموالاً لمنظمات إرهابية وبالطبع ولا أسلحة»

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