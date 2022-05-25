الابتزاز الإلكتروني يرتفع في العراق.. والداخلية تعلق

2022/05/25 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تزايد حالات الابتزاز الالكتروني، محذرة من خطورة الامر على المجتمع العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك ازدياد في معدلات حالات الابتزاز الالكتروني والمؤشرات المتوفرة تدل على تزايد نسب الابتزاز الالكتروني".

وأضاف ان "الامر بات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع العراقي"، مبينا ان "الامر دفع وزارة الداخلية للتصدي للموضوع من خلال عدة تشكيلات ، كوكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الاجرام والشرطة المجتمعية والتشكيلات الساندة".

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