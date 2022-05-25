2022/05/25 | 23:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الحشد والقوات الأمنية يحبطون محاولة تسلل في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/25 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الحشد والقوات الأمنية يحبطون محاولة تسلل في نينوى) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الحشد والقوات الأمنية يحبطون محاولة تسلل في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).