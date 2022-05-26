السويد ترد على مزاعم أردوغان الخاصة بـ

2022/05/25 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إن بلادها "لا ترسل أموالاً إلى منظمات إرهابية"، رداً على مزاعم قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، خلال إعلانه رفض انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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