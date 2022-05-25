في ذي قار.. حركة امتداد تتدخل وتحذر من الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين

2022/05/25 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاعتداء الذي حصل على المعتصمين قرب مصفى النفط المطالبين بحقوقهم المشروعة النائب الدكتور فلاح الهلالي والنائب د.علاء الركابي يؤكدون دعمهم للمعتصمين .حيث اجرى الهلالي اتصالا هاتفيا مع قائد عمليات سومر سعد حربية لاطلاق سراح المعتقلين التسعة ، كما صرح الهلالي قائلا سيتم رفع تقرير مفصل عن الإعتداءات المستمرة من قبل القوات الامنية على […]

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حركة امتداد تتدخل وتحذر من الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين أولاً على ايرث نيوز.

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