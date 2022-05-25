مايكروسوفت تعتزم إضافة ميزة تتيح استعادة التطبيقات في ويندوز 11

2022/05/26 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة استعادة التطبيقات إلى متجرها للتطبيقات عبر نظام التشغيل ويندوز 11.وتبدأ عملاقة البرمجيات قريبًا باختبار ميزة جديدة تسمح لك باستعادة التطبيقات إلى جهاز حاسب جديد يعمل بنظام ويندوز 11.ولم يقدم متجر تطبيقات مايكروسوفت الحالي طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، وبدلاً من ذلك يجبر مستخدمي ويندوز على تثبيت التطبيقات […]

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