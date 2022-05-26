2022/05/26 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي… تود مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت ان توضح للمتابعين وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بان هذا الطفل الذي انتشرت صورته هو بريء ولا علاقة له اطلاقا بحادثة الدخول الى مطار النجف الاشرف الدولي ..وننوه ان نشر صورة هذا الطفل البريء هو انتهاك لخصوصيته وتجاوز على حقوقه… وكان الاجدر بمن نشر الصورة هو التاكد […]

ظهرت المقالة بعد انتشار صورته على مواقع التواصل..



هل هو هذا الطفل الذي اقتحم مطار النجف؟ أولاً على ايرث نيوز.

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