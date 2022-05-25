ذكرى وفاة جورج فلويد.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة

2022/05/26 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بشأن حفظ الأمن، في الذكرى الثانية لوفاة جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي الذي قتل أثناء اعتقاله من قبل الشرطة.

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