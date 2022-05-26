مسلحون يختطفون موظفاً شمالي بغداد

2022/05/26 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام مسلحين باختطاف موظف شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اقدمت على اختطاف منتسب يعمل موظفا بوزارة التجارة حاليا وشقيقه اثناء اصطيادهم الاسماك ضمن منطقة العبايجي".

وأضاف المصدر أنه "تم اطلاق سراح شقيقه واقتياد الموظف الى جهة مجهولة حسب ادعاء شقيقه".

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