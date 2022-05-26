مجموعة ترتدي زيا عسكريا تختطف موظفا شمال العاصمة

2022/05/26 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ااقدمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري على اختطاف موظف يعمل بوزارة التجارة شمال العاصمة.وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، انه “اقدمت مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري على اختطاف منتسب يعمل في الصحوات وموظف بوزارة التجارة حاليا وشقيقه يعمل موظف في وزارة الكهرباء اثناء اصطيادهم الاسماك ضمن منطقة العبايجي شمال العاصمة”.واضاف المصدر […]

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