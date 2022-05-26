"جدري القردة".. هل أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ"؟

2022/05/26 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي خبرا يزعم إعلان منظمة الصحة العالمية لحال الطوارئ بسبب جدري القردة لوقف انتقال العدوى.

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