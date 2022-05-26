2022/05/26 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير درو جريفين كبير مراسلي شبكة CNN الاستقصائيين، حول الرسائل المصورة التي أرسلها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من يوفالدي بولاية تكساس إلى فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا في ألمانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (CNN تحصل على رسائل "مرعبة" لمطلق النار في تكساس.. قتل جدته بينما كان يجري محادثة مع مراهقة بألمانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (CNN تحصل على رسائل "مرعبة" لمطلق النار في تكساس.. قتل جدته بينما كان يجري محادثة مع مراهقة بألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).