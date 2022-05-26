ولي العهد السعودي سيقوم بجولة خارجية تشمل تركيا 

2022/05/26 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – يزور ولي العهد السعودي تركيا مطلع الشهر المقبل ضمن جولة خارجية تشمل اليونان وقبرص ومصر، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الأربعاء، في تأكيد على طي صفحة الخلاف بين البلدين في أعقاب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وإذا تأكدت جولة ولي العهد السعودي فستكون الأولى له خارج الشرق […]

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