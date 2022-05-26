السلطات الأميركية: تويتر سيدفع 150 مليون دولار غرامة لتسوية قضية تتعلق بالخصوصية

2022/05/26 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميريكية، الأربعاء، إن تويتر وافق على دفع 150 مليون دولار كجزء من صفقة لتسوية شكوى حول إعطاء المنصة أرقام هواتف مستخدمين لمعلنين.

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