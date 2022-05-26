قتلى في سلسلة انفجارات تهز أفغانستان

2022/05/26 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت حركة طالبان إن سلسلة انفجارات هزت أفغانستان، بما في ذلك انفجار داخل مسجد في العاصمة كابول، أسفر عن مقتل خمسة مصلين على الأقل، وثلاثة تفجيرات لشاحنات صغيرة في شمالي البلاد، أدت إلى مقتل تسعة ركاب.وذكر مستشفى الطوارئ في كابول أنه استقبل 22 ضحية في تفجير المسجد، بينهم خمسة قتلى.وقال خالد زدران، المتحدث باسم شرطة طالبان في كابول، إنه لم ترد تفاصيل أخرى بشأن الانفجار الذي ضرب مسجد حضرة زكريا في المنطقة الرابعة للشرطة بوسط المدينة.وأضاف زدران: "وقع الانفجار أثناء وجود الناس داخل المسجد لأداء صلاة العشاء".وتم استهداف الحافلات الصغيرة في مدينة مزار الشريف الشمالية، بعد وضع عبوات ناسفة داخل السيارات، بحسب محمد آصف وزيري، المتحدث باسم طالبان في ولاية بلخ.وقال وزيري إن الانفجارات أسفرت عن مقتل تسعة وجرح 15.

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