توافق الحزبين الكرديين على التزامن بين انتخاب رئيس الجمهورية ورسو سفينتي الإطار والتيار

2022/05/26 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أنهى‭ ‬المكتبان‭ ‬السياسيان‭ ‬للحزبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬ وذكر‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المكتبين‭ ‬السياسيين،‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬التباحث‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬ملائمة‭ […]

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