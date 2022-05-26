أدعوا لبوش الابن بطول العمر

2022/05/26 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كنتُ‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أُصطدَم‭ ‬بالخبر‭ ‬الحزين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لو‭ ‬نجحت‭ ‬خطة‭ ‬العراقي‭ ‬المدعو‭ ‬شهاب‭ ‬أحمد‭ ‬شهاب‭ ‬الذي‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬السلطات‭ ‬الامريكية‭ ‬وهو‭ ‬بصدد‭ ‬الاعداد‭ ‬لاغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬صاحب‭ ‬حرب‭ ‬تدمير‭ ‬العراق‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬أكاذيب‭ ‬ساقها‭ ‬مع‭ ‬كولن‭ ‬باول‭ ‬وبتغطية‭ ‬من‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬وبعض‭ ‬اقطاب‭ ‬الحكم‭ ‬الرسمي‭ ‬والثانوي‭ […]

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