2022/05/26 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬أنّها‭ ‬أوقفت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عراقياً‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووجّهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬التحضير‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬الابن‭.‬ وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أوهايو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬شهاب‭ ‬أحمد‭ ‬شهاب‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬متّهم‭ ‬بـ»مساعدة‭ ‬ودعم‭ ‬مؤامرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‮»‬‭.‬ وأوضح‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن توقف عراقياً بتهمة التحضير لمحاولة اغتيال جورج دبليو بوش ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن توقف عراقياً بتهمة التحضير لمحاولة اغتيال جورج دبليو بوش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).